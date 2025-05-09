Посмотреть парад и поздравить ветеранов: Россияне назвали главные традиции Дня Победы

9 Мая kp.ru провёл опрос в социальных сетях, в ходе которого россияне назвали главные традиции Дня Победы. По данным издания, большинство участников исследования (62%) смотрят парад на Красной площади в Москве.

Возложение цветов к памятникам погибшим воинам оказалось важной традицией лишь для 9% опрошенных, хотя в каждом городе и деревне есть мемориал. Для 8% респондентов 9 Мая — это возможность собраться с родными и близкими за праздничным столом, чтобы поднять тост «За Победу!».