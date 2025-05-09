Посмотреть парад и поздравить ветеранов: Россияне назвали главные традиции Дня Победы
Kp.ru: 62% россиян считают просмотр Парада Победы главной традицией 9 Мая
Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru
9 Мая kp.ru провёл опрос в социальных сетях, в ходе которого россияне назвали главные традиции Дня Победы. По данным издания, большинство участников исследования (62%) смотрят парад на Красной площади в Москве.
Возложение цветов к памятникам погибшим воинам оказалось важной традицией лишь для 9% опрошенных, хотя в каждом городе и деревне есть мемориал. Для 8% респондентов 9 Мая — это возможность собраться с родными и близкими за праздничным столом, чтобы поднять тост «За Победу!».
15% россиян предпочитают отмечать праздник за просмотром фильмов о Великой Отечественной войне. Особой популярностью в народе пользуются картины «Они сражались за Родину», «В бой идут одни старики», «Судьба человека». При этом поздравление ветеранов важно для 4% опрошенных. Ещё 2% предложили свои варианты. К примеру, некоторые в День Победу идут в храм.
Ранее в ходе социологического исследования абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы. О высокой значимости праздника высказались 89% участников опроса, а 68% респондентов оценили 9 Мая на максимальные 10 баллов. Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. Президент России Владимир Путин с трибуны объявил минуту молчания. Life.ru опубликовал полное видео речи главы государства.