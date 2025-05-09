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9 мая, 11:28

Гордость и память: Абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы

RT: 89% россиян отметили важность Дня Победы

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Абсолютное большинство россиян отметило важность Дня Победы. О высокой значимости праздника высказались 89% участников социологического исследования, результаты которого публикует RT. По данным издания, 68% респондентов оценили 9 Мая на максимальные 10 баллов.

У россиян День Победы ассоциируется с гордостью (78%), победой над фашизмом (71%) и памятью о ветеранах (58%). Среди основных символов праздника выделяются георгиевская ленточка (33%), Знамя Победы (22%) и Вечный огонь (21%). Главным смыслом 9 Мая является дань уважения предкам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, уверены 88%.

Полное видео речи Владимира Путина на Параде Победы в Москве
Полное видео речи Владимира Путина на Параде Победы в Москве

День Победы также воспринимается как символ объединения народа (46%) и возможность расширить знания об исторических событиях (32%). Кроме того, 97% россиян знают об истоках 9 Мая. Большинство предпочитают отмечать праздник за просмотром фильмов на военную тематику (89%), посещением парада (86%) и салюта (81%).

«75% принимают участие в праздничных концертах, 59% посещают фестивали военной техники, 56% — выставки и музеи, а 53% участвуют в акции «Бессмертный полк», — отметили аналитики.

Белоусов анонсировал праздничные салюты ко Дню Победы в городах-героях
Белоусов анонсировал праздничные салюты ко Дню Победы в городах-героях

Напомним, 9 Мая на Красной площади прошёл Парад Победы. В масштабном мероприятии приняли участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира, в числе которых — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Борис Эльфанд
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