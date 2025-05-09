Белоусов анонсировал праздничные салюты ко Дню Победы в городах-героях
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9 мая в городах-героях России пройдут праздничные салюты в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий приказ министра обороны РФ Андрея Белоусова опубликовала пресс-служба ведомства.
Салюты в 22:00 по местному времени прогремят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Новороссийске, Смоленске, Туле, Волгограде, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Приказ предписывает произвести 30 залпов артиллерийских орудий холостыми выстрелами и запустить фейерверки.
Ранее Парад Победы в Москве завершился воздушной частью, в рамках которой над Красной площадью пронеслись российские истребители. В воздух подняли самолёты Су-30 и МиГ-29. Замыкали парадный строй шесть самолётов-штурмовиков Су-25, окрасившие небо в цвета российского триколора.