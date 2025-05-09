Белоусов анонсировал праздничные салюты ко Дню Победы в городах-героях

9 мая в городах-героях России пройдут праздничные салюты в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий приказ министра обороны РФ Андрея Белоусова опубликовала пресс-служба ведомства.

Салюты в 22:00 по местному времени прогремят в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Новороссийске, Смоленске, Туле, Волгограде, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.