Путин подошёл к каждому ветерану на трибунах Парада Победы и пожал им руки

На трибунах Парада Победы в Москве президент России Владимир Путин лично подошёл к каждому из присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны. Глава государства пообщался с ними и пожал им руки в знак уважения. Четверым из ветеранов уже более 100 лет, самому старшему — 104 года.