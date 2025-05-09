Путин подошёл к каждому ветерану на трибунах Парада Победы и пожал им руки
Обложка © photo.may9.ru/ Фотохост-агентство РИА «Новости» / Сергей Бобылев
На трибунах Парада Победы в Москве президент России Владимир Путин лично подошёл к каждому из присутствующих ветеранов Великой Отечественной войны. Глава государства пообщался с ними и пожал им руки в знак уважения. Четверым из ветеранов уже более 100 лет, самому старшему — 104 года.
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Ранее Life.ru сообщал, что парад, посвящённый 80-летию Великой Победы, завершился лётной частью. Самолёты раскрасили небо над Москвой в цвета российского триколора. Над Красной площадью пронеслась внушительная армада боевой авиации.