Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации
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Небо над Москвой ожило, когда в рамках Парада Победы стартовала его воздушная часть. Над Красной площадью пронеслась внушительная армада боевой авиации.
Воздушная часть. Видео © Life.ru
В воздух поднялись российские истребители Су-30 и МиГ-29. Парадный строй замыкали шесть самолётов-штурмовиков Су-25, окрасившие столичное небо в цвета российского флага.
В этом году среди участников Парада Победы произошло пополнение. В торжественном мероприятии на Красной площади впервые принял участие полк беспилотных систем. Гостям были представлены «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».