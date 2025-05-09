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9 мая, 08:22

Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Небо над Москвой ожило, когда в рамках Парада Победы стартовала его воздушная часть. Над Красной площадью пронеслась внушительная армада боевой авиации.

Воздушная часть. Видео © Life.ru

В воздух поднялись российские истребители Су-30 и МиГ-29. Парадный строй замыкали шесть самолётов-штурмовиков Су-25, окрасившие столичное небо в цвета российского флага.

Гости Парада Победы в Москве встали, приветствуя участников СВО
Гости Парада Победы в Москве встали, приветствуя участников СВО

В этом году среди участников Парада Победы произошло пополнение. В торжественном мероприятии на Красной площади впервые принял участие полк беспилотных систем. Гостям были представлены «Орлан-10», «Орлан-30», Zala, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

Владимир Озеров
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