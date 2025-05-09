Парад Победы в Москве завершился пролётом авиации

Небо над Москвой ожило, когда в рамках Парада Победы стартовала его воздушная часть. Над Красной площадью пронеслась внушительная армада боевой авиации.

Воздушная часть. Видео © Life.ru

В воздух поднялись российские истребители Су-30 и МиГ-29. Парадный строй замыкали шесть самолётов-штурмовиков Су-25, окрасившие столичное небо в цвета российского флага.