Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 08:14

Гости Парада Победы в Москве встали, приветствуя участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Красной площади, где состоялся Парад Победы, один из моментов вызвал особую реакцию гостей. Когда по исторической брусчатке двинулся парадный расчёт участников специальной военной операции, гости мероприятия встали со своих мест.

Участники СВО на параде. Фото © Life.ru

Участники СВО на параде. Фото © Life.ru

Аплодисменты сопровождали каждый шаг бойцов СВО по главной площади страны, выражая признание и поддержку.

Гости Парада Победы в Москве встали, приветствуя участников СВО. Видео © Life.ru

Среди участников парада: 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, которые сражались на полях спецоперации. Это бойцы, удостоенные высших наград за проявленные храбрость, отвагу и мужество в ходе выполнения боевых задач.

В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО
В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО

Ранее Life.ru рассказывал, что по Красной площади в составе парада маршировали военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Они открыли историческую часть мероприятия, пронеся 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • День Победы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar