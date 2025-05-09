На Красной площади, где состоялся Парад Победы, один из моментов вызвал особую реакцию гостей. Когда по исторической брусчатке двинулся парадный расчёт участников специальной военной операции, гости мероприятия встали со своих мест.

Участники СВО на параде. Фото © Life.ru

Аплодисменты сопровождали каждый шаг бойцов СВО по главной площади страны, выражая признание и поддержку.

Гости Парада Победы в Москве встали, приветствуя участников СВО. Видео © Life.ru

Среди участников парада: 20 Героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, которые сражались на полях спецоперации. Это бойцы, удостоенные высших наград за проявленные храбрость, отвагу и мужество в ходе выполнения боевых задач.