Военные в форме времён Великой Отечественной прошли парадом по Красной площади
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По Красной площади прошли маршем военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Знамённые группы открыли историческую часть мероприятия.
Военнослужащие в форме времён ВОВ маршируют по Красной площади. Обложка © Life.ru
По Красной площади пронесли 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами. После них на марш вышли военнослужащие в форме времён ВОВ.
Ранее президент России Владимир Путин произнёс речь в честь 80-летия Победы, подчеркнув, что разгром нацистов стал возможен благодаря объединённым усилиям множества стран. Также он заявил, что представители всех советских народов остались в памяти следующих поколений, как русские солдаты.