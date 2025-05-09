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9 мая, 07:47

Военные в форме времён Великой Отечественной прошли парадом по Красной площади

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По Красной площади прошли маршем военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Знамённые группы открыли историческую часть мероприятия.

Военнослужащие в форме времён ВОВ маршируют по Красной площади. Обложка © Life.ru

По Красной площади пронесли 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами. После них на марш вышли военнослужащие в форме времён ВОВ.

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Ранее президент России Владимир Путин произнёс речь в честь 80-летия Победы, подчеркнув, что разгром нацистов стал возможен благодаря объединённым усилиям множества стран. Также он заявил, что представители всех советских народов остались в памяти следующих поколений, как русские солдаты.

Юрий Лысенко
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