Военные в форме времён Великой Отечественной прошли парадом по Красной площади

По Красной площади прошли маршем военнослужащие в парадной форме времён Великой Отечественной войны. Знамённые группы открыли историческую часть мероприятия.

Военнослужащие в форме времён ВОВ маршируют по Красной площади. Обложка © Life.ru

По Красной площади пронесли 45 боевых знамён воинских соединений и частей, стяжавших славу своими подвигами. После них на марш вышли военнослужащие в форме времён ВОВ.