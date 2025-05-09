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9 мая, 07:39

Речь Путина на Параде Победы продлилась 10 минут

Владимир Путин произносит речь на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Владимир Путин произносит речь на Параде Победы. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин закончил речь на Параде Победы в Москве. Выступление российского лидера продлилось 10 минут.

После слов главы России началась пешая часть Парада Победы.

Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной на Параде Победы
Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной на Параде Победы

В своей речи Владимир Путин заявил, что разгромить нацистов удалось объединёнными усилиями многих стран. Также российский лидер подчеркнул, что представители разных народов СССР останутся в исторической памяти русскими солдатами. Life.ru транслирует торжественное мероприятие здесь.

Юрий Лысенко
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