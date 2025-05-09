Речь Путина на Параде Победы продлилась 10 минут
Владимир Путин произносит речь на Параде Победы. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин закончил речь на Параде Победы в Москве. Выступление российского лидера продлилось 10 минут.
После слов главы России началась пешая часть Парада Победы.
В своей речи Владимир Путин заявил, что разгромить нацистов удалось объединёнными усилиями многих стран. Также российский лидер подчеркнул, что представители разных народов СССР останутся в исторической памяти русскими солдатами. Life.ru транслирует торжественное мероприятие здесь.