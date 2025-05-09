Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной на Параде Победы

Президент России Владимир Путин обменялся рукопожатиями с ветеранами Великой Отечественной войны, присутствующими на Параде Победы на Красной площади. После приветствий лидер РФ занял место на трибунах.

Рядом с главой государства смотреть Парад Победы будет лидер Китая Си Цзиньпин. Места по бокам от них заняли ветераны Великой Отечественной войны Иван Степанович Мартынушкин и Евгений Александрович Знаменский.