Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 07:13

Путин пожал руки ветеранам Великой Отечественной на Параде Победы

Владимир Путин пожимает руку ветерану ВОВ. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин пожимает руку ветерану ВОВ. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин обменялся рукопожатиями с ветеранами Великой Отечественной войны, присутствующими на Параде Победы на Красной площади. После приветствий лидер РФ занял место на трибунах.

Путин пожимает руки ветеранам ВОВ. Видео © Life.ru

Рядом с главой государства смотреть Парад Победы будет лидер Китая Си Цзиньпин. Места по бокам от них заняли ветераны Великой Отечественной войны Иван Степанович Мартынушкин и Евгений Александрович Знаменский.

Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы на Красной площади с сыном Николаем
Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы на Красной площади с сыном Николаем

Напомним, парад в честь 80-летия Великой Победы начался в столице 9 мая. Life.ru ведёт трансляцию торжественного мероприятия здесь.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • День Победы
  • Великая Отечественная война
  • Си Цзиньпин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar