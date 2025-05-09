Александр Лукашенко прибыл на Парад Победы на Красной площади с сыном Николаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл для участия в Параде Победы на Красной площади в Москве в сопровождении своего младшего сына — Николая.

Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, нередко сопровождает отца в официальных поездках, в том числе в Москву. Он уже присутствовал на Параде Победы на Красной площади, участвуя в ряде торжественных мероприятий вместе с главой государства. Его появление на подобных событиях стало привычным элементом белорусских делегаций за рубежом.