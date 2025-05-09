Путин: Разгром нацизма был достигнут общими усилиями

Разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям многих стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Красной площади во время торжественного Парада Победы. Он напомнил, что во Вторую мировую войну было втянуто почти 80% населения планеты, а победа над нацистской Германией и милитаристской Японией была достигнута благодаря единству антигитлеровской коалиции.

«Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе значительно приблизило Победу. Мы высоко ценим вклад солдат союзнических армий, движения Сопротивления, участие Китая и всех, кто сражался за мирное будущее», — отметил глава государства.