В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев РФ – участников СВО

В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев России, участвовавших в СВО. Парадные расчёты возглавили герои РФ подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антуров.

Парадные расчёты участников СВО прошлись по Красной площади. Видео © Life.ru

«В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач», — рассказали в пресс-службе Минобороны.