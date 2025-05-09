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9 мая, 08:00

В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев РФ – участников СВО

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев России, участвовавших в СВО. Парадные расчёты возглавили герои РФ подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антуров.

Парадные расчёты участников СВО прошлись по Красной площади. Видео © Life.ru

«В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач», — рассказали в пресс-службе Минобороны.

Также в Параде, посвящённом 80-летию Победы, приняли участие парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств. Колонну иностранных военных возглавил расчёт Азербайджана, за ним прошли военнослужащие Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО
В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО
Полина Никифорова
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