В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев РФ – участников СВО
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В Параде Победы на Красной площади приняли участие 20 Героев России, участвовавших в СВО. Парадные расчёты возглавили герои РФ подполковники Евгений Хабаров и Виталий Антуров.
Парадные расчёты участников СВО прошлись по Красной площади. Видео © Life.ru
«В парадном строю 20 героев Российской Федерации, 44 георгиевских кавалера, 54 кавалера ордена Мужества, полученных за храбрость и отвагу при выполнении боевых задач», — рассказали в пресс-службе Минобороны.
Также в Параде, посвящённом 80-летию Победы, приняли участие парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств. Колонну иностранных военных возглавил расчёт Азербайджана, за ним прошли военнослужащие Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.