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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 мая, 07:22

В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО

Парад Победы. Обложка © Life.ru

Парад Победы. Обложка © Life.ru

В параде в честь 80-летия Великой Победы в российской столице участвуют свыше 11,5 военнослужащих, включая 1,5 тысячи ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысячи военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчётов — участники специальной военной операции», — сказано в публикации ведомства.

Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском
Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском

Парад Победы начался в Москве в 10:00. Президент РФ Владимир Путин поднялся на трибуны и пожал руки ветеранам ВОВ. Торжественное мероприятие транслирует Life.ru, посмотреть можно здесь.

Юрий Лысенко
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