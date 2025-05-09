В параде на Красной площади участвуют 1,5 тысячи бойцов СВО
Парад Победы. Обложка © Life.ru
В параде в честь 80-летия Великой Победы в российской столице участвуют свыше 11,5 военнослужащих, включая 1,5 тысячи ветеранов спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«Сегодня в военном параде принимает участие более 11,5 тысячи военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и других силовых ведомств — ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделения армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчётов — участники специальной военной операции», — сказано в публикации ведомства.