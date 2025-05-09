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Регион
9 мая, 07:47

Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств прошли по Красной площади в рамках парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонну иностранных военных возглавил расчёт Азербайджана, за ним прошли военнослужащие Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Видео © Life.ru

Кроме того, в параде приняли участие представители дружественных государств. Первым прошёл расчёт Вьетнама, за ним — подразделения из Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.

Президент Владимир Путин, выступая на Красной площади, отметил, что разгром нацизма стал возможен благодаря совместным усилиям многих стран. Он напомнил, что во Вторую мировую войну было втянуто почти 80% населения планеты, а победа над нацистской Германией и милитаристской Японией была достигнута благодаря единству антигитлеровской коалиции.

Марина Фещенко
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