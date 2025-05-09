Расчёты дружественных государств приняли участие в параде на Красной площади

Парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств прошли по Красной площади в рамках парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Колонну иностранных военных возглавил расчёт Азербайджана, за ним прошли военнослужащие Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Кроме того, в параде приняли участие представители дружественных государств. Первым прошёл расчёт Вьетнама, за ним — подразделения из Египта, Китая, Лаоса, Монголии и Мьянмы.