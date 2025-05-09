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Регион
9 мая, 08:21

Путин лично пожал руки командирам парадных расчётов

После завершения Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с командирами парадных расчётов.

Видео © Life.ru

В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова глава государства спустился от центральной трибуны, где наблюдал за шествием вместе с иностранными гостями и ветеранами, и подошёл к военнослужащим. Президент лично пожал руку каждому из командиров, поблагодарив за участие в торжественном марше.

Напомним, что парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств прошли по Красной площади в рамках парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Обложка ©

Life.ru

Марина Фещенко
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