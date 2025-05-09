Путин лично пожал руки командирам парадных расчётов

В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова глава государства спустился от центральной трибуны, где наблюдал за шествием вместе с иностранными гостями и ветеранами, и подошёл к военнослужащим. Президент лично пожал руку каждому из командиров, поблагодарив за участие в торжественном марше.