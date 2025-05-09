Путин лично пожал руки командирам парадных расчётов
После завершения Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин пообщался с командирами парадных расчётов.
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В сопровождении министра обороны Андрея Белоусова глава государства спустился от центральной трибуны, где наблюдал за шествием вместе с иностранными гостями и ветеранами, и подошёл к военнослужащим. Президент лично пожал руку каждому из командиров, поблагодарив за участие в торжественном марше.
Напомним, что парадные расчёты военнослужащих из стран СНГ и дружественных государств прошли по Красной площади в рамках парада, посвящённого 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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