Полный текст речи Владимира Путина на Параде Победы в Москве

Президент России Владимир Путин выступил с речью на параде в Москве, посвящённом 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Life.ru публикует полное видео выступления главы государства. Расшифровка речи представлена на сайте Кремля.

Речь Путина на Параде Победы в Москве. Видео © Life.ru

Дорогие граждане России! Дорогие ветераны! Уважаемые гости! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы!

Поздравляю вас с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Сегодня всех нас объединяют чувства радости и скорби, гордости и благодарности, преклонение перед поколением, которое сокрушило нацизм, ценой миллионов жизней завоевало свободу и мир для всего человечества.

Мы верно храним память об этих исторических, триумфальных событиях. И как наследники победителей отмечаем праздник 9 Мая как родной, как самый главный для страны, для всего народа, для каждой семьи, для каждого из нас.

Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество. И завещали нам защищать Родину, быть сплочёнными, твёрдо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Всё, что нам дорого, что свято для нас.

Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением её событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории Русскими солдатами.

Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных, разрушительных идей.

Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решимостью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу.

Дорогие друзья!

Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавших лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах, определили исход всей Второй мировой войны безоговорочными победами в крупнейших битвах под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге и Днепре; мужеством защитников Белоруссии, которые первыми встретили врага; стойкостью участников обороны Брестской крепости и Могилёва, Одессы и Севастополя, Мурманска, Тулы, Смоленска; героизмом жителей блокадного Ленинграда, отвагой всех, кто сражался на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, доблестью тех, кто под огнём врага эвакуировал заводы страны, кто трудился в тылу не жалея себя, на пределе сил.

Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжёлую ношу войны.

Огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чём нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом.

Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, друзей.

Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию.

Объявляется минута молчания.

(Минута молчания.)

Дорогие друзья!

В огненную орбиту Второй мировой войны было вовлечено почти 80 процентов населения планеты.

Полный разгром нацистской Германии, милитаристской Японии, их сателлитов в разных регионах мира свершился общими усилиями стран объединённых наций.

Мы всегда будем помнить, что открытие второго фронта в Европе – после решающих битв на территории Советского Союза – приблизило Победу. Высоко ценим вклад в нашу общую борьбу солдат союзнических армий, участников Сопротивления, мужественного народа Китая. Всех, кто сражался во имя мирного будущего.

Дорогие друзья!

Мы будем и впредь держать равнение на ветеранов, на их искреннюю любовь к Родине, на их решимость защищать отчий дом, ценности гуманизма и справедливости. Придадим этим традициям, этому великому наследию самое главное в нашем сердце и передадим это будущим поколениям.

Всегда будем опираться на наше единство в ратных и мирных делах, в достижении стратегических целей, в решении задач во имя России, её величия и процветания.

Слава народу-победителю!

С праздником!

С Днём Великой Победы!

Ура!