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9 мая, 07:35

Путин завершил выступление на Параде Победы словами «Слава народу-победителю»

Президент России Владимир Путин в завершение своей речи на Параде Победы отметил, что новые поколения всегда будут равняться на ветеранов Великой Отечественной войны и их решимость защищать отечество. Своё выступление глава государства закончил словами «Слава народу-победителю».

Речь Путина на Параде Победы. Видео © Life.ru

«Мы впредь будем держать равнение на ветеранов, на их любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом. Передадим это будущим поколениям, всегда будет опираться на наше единство в ратных делах, в решении задач России. Слава народу-победителю, с праздником, с днем Великой Победы, ура!», — сказал глава государства.

Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском
Министр обороны Андрей Белоусов принимает свой первый Парад Победы в гражданском

Напомним, что прямо сейчас на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Туда приехали многие иностранные лидеры, а также бойцы специальной военной операции. Военные эксперты считают, что на мероприятии, возможно, покажут «Орешник».

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Life.ru

Владимир Озеров
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