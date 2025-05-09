Путин завершил выступление на Параде Победы словами «Слава народу-победителю»
Президент России Владимир Путин в завершение своей речи на Параде Победы отметил, что новые поколения всегда будут равняться на ветеранов Великой Отечественной войны и их решимость защищать отечество. Своё выступление глава государства закончил словами «Слава народу-победителю».
Речь Путина на Параде Победы. Видео © Life.ru
«Мы впредь будем держать равнение на ветеранов, на их любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом. Передадим это будущим поколениям, всегда будет опираться на наше единство в ратных делах, в решении задач России. Слава народу-победителю, с праздником, с днем Великой Победы, ура!», — сказал глава государства.
Напомним, что прямо сейчас на Красной площади в Москве проходит Парад Победы. Туда приехали многие иностранные лидеры, а также бойцы специальной военной операции. Военные эксперты считают, что на мероприятии, возможно, покажут «Орешник».
Life.ru