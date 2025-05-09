Путин завершил выступление на Параде Победы словами «Слава народу-победителю»

Президент России Владимир Путин в завершение своей речи на Параде Победы отметил, что новые поколения всегда будут равняться на ветеранов Великой Отечественной войны и их решимость защищать отечество. Своё выступление глава государства закончил словами «Слава народу-победителю».

Речь Путина на Параде Победы. Видео © Life.ru

«Мы впредь будем держать равнение на ветеранов, на их любовь к родине, на их решимость защищать отчий дом. Передадим это будущим поколениям, всегда будет опираться на наше единство в ратных делах, в решении задач России. Слава народу-победителю, с праздником, с днем Великой Победы, ура!», — сказал глава государства.