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Регион
9 мая, 06:15

Военные эксперты порассуждали, покажут ли «Орешник» на Параде Победы

Историк Лиманов не исключил появления на Параде Победы в Москве «Орешника»

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

Парад Победы в Москве. Обложка © Life.ru

9 Мая на Параде Победы в Москве, помимо легендарного танка Т-34, новейших и уже зарекомендовавших себя на СВО образцов военной техники, могут показать и баллистическую ракету средней дальности «Орешник», полагает военный эксперт, историк Антон Лиманов.

Однако с этой позицией не согласен заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. По его словам, мир уже осведомлён о существовании отечественной ракеты, но сам парад нужен для демонстрации торжества и красоты.

«Сами комплексы на такие торжественные мероприятия никогда не возят. Только муляжи. Не думаю, что «Орешник» действительно покажут. В этом просто нет никакого смысла», — отметил военный журналист в интервью 360.ru.

Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы
Механизированная колонна выдвинулась в центр Москвы для участия в Параде Победы

Напомним, 9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из союзных стран. Москва приняла высоких гостей со всего мира. Среди них, в их числе — председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Борис Эльфанд
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