Военные эксперты порассуждали, покажут ли «Орешник» на Параде Победы

9 Мая на Параде Победы в Москве, помимо легендарного танка Т-34, новейших и уже зарекомендовавших себя на СВО образцов военной техники, могут показать и баллистическую ракету средней дальности «Орешник», полагает военный эксперт, историк Антон Лиманов.

Однако с этой позицией не согласен заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. По его словам, мир уже осведомлён о существовании отечественной ракеты, но сам парад нужен для демонстрации торжества и красоты.

«Сами комплексы на такие торжественные мероприятия никогда не возят. Только муляжи. Не думаю, что «Орешник» действительно покажут. В этом просто нет никакого смысла», — отметил военный журналист в интервью 360.ru.