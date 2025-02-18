«Орешник» заинтересовал зарубежных специалистов

Зарубежные специалисты проявляют значительный интерес к новейшей баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник». Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

По его словам, все иностранцы, кто работает в оборонной сфере или занимается производством вооружений и военной техники, всегда хочет быть в курсе последних новинок из России.