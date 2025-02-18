«Орешник» заинтересовал зарубежных специалистов
Глава «Рособоронэкспорта» Михеев: Иностранцы интересуются системой «Орешник»
Зарубежные специалисты проявляют значительный интерес к новейшей баллистической ракетной системе средней дальности «Орешник». Об этом заявил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).
По его словам, все иностранцы, кто работает в оборонной сфере или занимается производством вооружений и военной техники, всегда хочет быть в курсе последних новинок из России.
«Если было принято решение о внедрении «Орешника», значит, это обосновано. У многих стран тоже есть определенные возможности, не только у России», — добавил Михеев, комментируя зарубежный интерес к ракетному комплексу.
Напомним, что 21 ноября 2024 года российская армия впервые применила новейшую ракету «Орешник» в зоне специальной военной операции в ответ на удары украинских вооруженных сил по территории России с использованием дальнобойных ракет западного производства. В январе 2025 года президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что ракетный комплекс «Орешник» будет развернут и в его республике в ближайшее время, недалеко от Смоленска.
Midjourney / Life.ru