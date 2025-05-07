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7 мая, 14:41

Президент Сербии Вучич прибыл в Москву

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву. Видео © Life.ru

Добирался политик в Россию с «приключениями». Сначала Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. Прибалтийские страны испугала «политическая чувствительность цели полёта».

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Уже после вылета борт президента Сербии Александра Вучича был вынужден совершить посадку в Баку, предварительно, из-за ограничений, введённых в аэропортах Москвы из-за угрозы атаки украинских БПЛА. Позже стало известно, что самолёт якобы совершал посадку для дозаправки и затем вылетел в российскую столицу.

Александра Вишнякова
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