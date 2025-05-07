Президент Сербии Вучич прибыл в Москву

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в Москву. Видео © Life.ru

Добирался политик в Россию с «приключениями». Сначала Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. Прибалтийские страны испугала «политическая чувствительность цели полёта».