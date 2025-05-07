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7 мая, 13:36

Эстония блокирует полёты на Парад Победы в Москву

Эстония запретила использовать своё небо для полётов в Москву на День Победы

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Эстония закрыла своё воздушное пространство для полётов в Москву представителей иностранных государств, планирующих посетить парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в интервью порталу ERR. Он подчеркнул, что Таллин не намерен поддерживать это мероприятие.

По данным портала, Эстония уже отказала в пролёте через своё небо VIP-рейсам из Кубы и Бразилии, направлявшимся в Москву. Аналогичные ограничения будут применяться к рейсам из других стран, а выданные ранее разрешения могут быть аннулированы.

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Накануне сообщалось, что Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. По данным сербских СМИ, это сделано из-за «политической чувствительности цели полёта». Президент Сербии, напомним, должен прибыть в российскую столицу на празднование 80-летия Победы.

Оксана Попова
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