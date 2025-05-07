Эстония блокирует полёты на Парад Победы в Москву

Эстония закрыла своё воздушное пространство для полётов в Москву представителей иностранных государств, планирующих посетить парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна в интервью порталу ERR. Он подчеркнул, что Таллин не намерен поддерживать это мероприятие.

По данным портала, Эстония уже отказала в пролёте через своё небо VIP-рейсам из Кубы и Бразилии, направлявшимся в Москву. Аналогичные ограничения будут применяться к рейсам из других стран, а выданные ранее разрешения могут быть аннулированы.