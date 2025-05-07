Си Цзиньпин вылетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы
Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b
Председатель КНР Си Цзиньпин вылетел из Пекина в Москву с государственным визитом, чтобы принять участие в праздновании 80-летия Победы. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
В 2025 году Россия и Китай совместно отпразднуют 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и Войне сопротивления японским захватчикам. Подчёркивая важность этого события, председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом с 7 по 10 мая, чтобы принять участие в торжествах, посвящённых Дню Победы.
Ранее в российской столице приземлились президент Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Мигель Диас-Канель и глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Полный список гостей праздничных мероприятий представлен в материале Life.ru.