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7 мая, 09:39

Вопреки запрету Литвы и Латвии: Вучич таки смог вылететь на Парад Победы в Москву

РИАН: Вучич вылетел в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент Сербии Александр Вучич смог вылететь в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади», — сказал собеседник агентства.

Накануне сообщалось, что Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. По данным сербских СМИ, это сделано из-за «политической чувствительности цели полёта». Президент Сербии, напомним, должен прибыть в российскую столицу на празднование 80-летия Победы.

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Наталья Демьянова
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