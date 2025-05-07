Вопреки запрету Литвы и Латвии: Вучич таки смог вылететь на Парад Победы в Москву

Президент Сербии Александр Вучич смог вылететь в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади», — сказал собеседник агентства.