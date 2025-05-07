Вопреки запрету Литвы и Латвии: Вучич таки смог вылететь на Парад Победы в Москву
РИАН: Вучич вылетел в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Президент Сербии Александр Вучич смог вылететь в Москву для участия в мероприятиях, посвящённых Дню Победы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Президент Сербии отправился на самолете в Москву, где будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади», — сказал собеседник агентства.
Накануне сообщалось, что Литва и Латвия не предоставили Сербии воздушное пространство для рейса Вучича в Москву. По данным сербских СМИ, это сделано из-за «политической чувствительности цели полёта». Президент Сербии, напомним, должен прибыть в российскую столицу на празднование 80-летия Победы.