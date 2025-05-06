Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве
Фицо заявил, что ему угрожают из-за поездки в Москву на День Победы
Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы. Об этом он заявил в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.
«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву», — сказал глава словацкого кабмина.
По его мнению, посещение российской столицы в День Победы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и Москвой, которую он сравнил с «железным занавесом».
Ранее сообщалось, что на Парад Победы приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в Параде Победы.