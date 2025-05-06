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Регион
6 мая, 14:33

Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве

Фицо заявил, что ему угрожают из-за поездки в Москву на День Победы

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Роберт Фицо. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Belish

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы. Об этом он заявил в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву», — сказал глава словацкого кабмина.

По его мнению, посещение российской столицы в День Победы продемонстрирует его неприятие растущей изоляции между Европой и Москвой, которую он сравнил с «железным занавесом».

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Ранее сообщалось, что на Парад Победы приедут лидеры 29 стран. Они вместе с президентом России Владимиром Путиным возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Кроме того, в Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в Параде Победы.

Наталья Демьянова
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