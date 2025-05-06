Фицо рассказал об угрозах из-за решения посетить Парад Победы в Москве

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо утверждает, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы. Об этом он заявил в ходе посещения Центрального военно-мемориального кладбища Красной армии в словацком городе Михаловце.

«Мне угрожают, что я буду наказан, если решу ехать 9 мая на торжества в Москву», — сказал глава словацкого кабмина.