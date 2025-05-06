В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в Параде Победы

На Параде Победы в Москве Северную Корею будет представлять посол. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«КНДР будет представлена на уровне посла, но будет ещё одна интересная встреча, о которой вы узнаете чуть позже», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии военных КНДР в Параде Победы на Красной площади.