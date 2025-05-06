В Кремле ответили на вопрос об участии военных КНДР в Параде Победы
Ушаков: На Параде Победы в Москве Северную Корею будет представлять посол
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На Параде Победы в Москве Северную Корею будет представлять посол. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«КНДР будет представлена на уровне посла, но будет ещё одна интересная встреча, о которой вы узнаете чуть позже», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможном участии военных КНДР в Параде Победы на Красной площади.
Ушаков отметил, что в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин планирует провести свыше 15 двусторонних переговоров с главами иностранных государств.
Напомним, ранее КНДР официально признала участие своих военнослужащих в операции по освобождению Курской области. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность северокорейским солдатам за проявленное мужество, отметив, что они вместе с военными ВС РФ вытесняли войска ВСУ с российских территорий. В ходе боевых действий в этом регионе погибло примерно 600 бойцов из КНДР.