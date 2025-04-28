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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 22:42
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КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области

Власти Северной Кореи официально подтвердили отправку своих военных в Курскую область для освобождения российского региона от боевиков ВСУ. По данным госинформагенства страны ЦТАК, лидер республики Ким Чен Ын принял соответствующее решение, так как ситуация попала под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между державами.

«Бесценная победа, которую завоевали вооружённые силы двух стран, плечом к плечу проливая кровь в одном окопе, положила конец девятимесячной оккупации районов Курской области и преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России», — сказано в заявлении агентства.

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Первым об участии северокорейских солдат в операции по освобождению Курщины заявил начгенштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам генерала, союзные войска оказали значительную помощь в разгроме группировки ВСУ. Позже в Сети появились кадры иностранных военных с георгиевскими лентами на касках.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Илья Пушкарев
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