Власти Северной Кореи официально подтвердили отправку своих военных в Курскую область для освобождения российского региона от боевиков ВСУ. По данным госинформагенства страны ЦТАК, лидер республики Ким Чен Ын принял соответствующее решение, так как ситуация попала под действие статьи 4 Договора о всестороннем стратегическом партнёрстве между державами.

«Бесценная победа, которую завоевали вооружённые силы двух стран, плечом к плечу проливая кровь в одном окопе, положила конец девятимесячной оккупации районов Курской области и преградила авантюрные военно-политические попытки сил Запада и украинских властей сорвать специальную военную операцию России», — сказано в заявлении агентства.