Не сдаются в плен, охотятся на дроны и презирают смерть: как воевали бойцы КНДР в Курской области Россия официально признала участие военнослужащих Северной Кореи в отражении вторжения ВСУ в Курскую область. Life.ru разбирался, где подразделения КНДР были задействованы, чем воевали и что с ними будет дальше. 16473 16473 Подразделения армии КНДР помогали освобождать Курскую область. Обложка © ТАСС / ZUMA

Полное освобождение Курской области

Остатки ВСУ выбили из Курской области. О полном освобождении захваченной части российского региона начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. Наряду с российскими военнослужащими противника уничтожали солдаты и офицеры Корейской народной армии.

— Хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ, — заявил Герасимов.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью «Комсомольской правде» сообщила, что военнослужащие из Северной Кореи участвовали в операции по освобождению Курской области в рамках четвёртой статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР.

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Zuma

О том, что корейские военнослужащие могут присутствовать на территории Курской области и выполнять задачи в рамках объявленной контртеррористической операции, западная пресса писала давно, но их источники были на Украине, что уже не заслуживает особого доверия, и в разведке Южной Кореи, изначально предвзятой структуре. Теперь же Россия официально признала участие военных КНДР.

— Россия перестаёт играть в игру «что подумают партнёры». Теперь любое содействие — это официальная часть союзной политики. Это упрощает привлечение партнёров без необходимости объясняться перед Западом, — отмечают авторы канала «Военная хроника».

Чем хороши солдаты КНДР

Высокую оценку корейским солдатам и офицерам дал Валерий Герасимов в ходе доклада Владимиру Путину. По его словам, они проявили профессионализм.

Президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов (справа налево) во время встречи в Кремле. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Наших союзников агитировали сдаваться в плен, разбрасывая листовки в виде банкнот КНДР, но они не нарушили присяги.

— Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. <...> У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно, — отметил Александр Коц.

Проигрывать бои тем, над кем смеялись, Киеву стало обидно. Поэтому в медиа была запущенна акция по расчеловечиванию корейских военнослужащих. Американское издание The Wall Street Journal начало распространять информацию, что военные из КНДР якобы казнили украинцев, желающих сдаться в плен. Но сами украинские военные признавались в другом. Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев в интервью ABC News сообщил, что корейские военнослужащие адаптировались к современным условиям ведения боевых действий.

— Они лучше всего подготовлены с точки зрения физической подготовки. Они хорошие стрелки. Они не боятся вступать в бой с дронами — они сбивают дроны из оружия. Они не бросают своих раненых. Они всегда стараются их эвакуировать, — объяснил Ширяев.

Где воевали корейские солдаты

Доподлинно не известно, в освобождении каких именно населённых пунктов участвовали военнослужащие КНДР. По данным Mash, они отличились при взятии Плёхово, Гуево и Куриловки. Корейцы должны были участвовать и в освобождении Суджи, но их помощь там не потребовалась.

Военный корреспондент Александр Коц заявляет, что подразделения из КНДР выбивали украинские формирования из Старой и Новой Сорочины.

Чем воевали военнослужащие из Кореи

В Сети сообщают, что у подразделений КНДР было оружие и техника собственного производства. На разных участках фронта уже замечали боевые машины, произведённые в КНДР. Канал «Рыбарь» говорит о САУ «Коксан», ОТРК KN-23, ЗРК на базе «Тор» и ПТРК Bulsae-4. Кроме того, была замечена РСЗО калибром 122 миллиметра, замаскированная под обычный грузовой фургон. Также появились кадры с 240-мм РСЗО М1991, являющимся аналогом советского «Урагана».

Бойцы КНДР. Фото © Telegram / Гармаев Александр

Наличие этой техники и объясняет заявления, появляющиеся в западной прессе, о поставках боеприпасов из Северной Кореи в Россию. Крупнейшая газета Вашингтона The Seattle Times опубликовала переживания главы Индо-Тихоокеанского командования США адмирала Сэмюэля Папаро. Он сетовал на то, что Пхеньян отправляет сотни тысяч артиллерийских снарядов и тысячи ракет малой дальности по известному направлению. Но это могут быть скромные подсчёты. Уже бывший министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в 2024 году утверждал, что КНДР отправила около 6700 контейнеров, в которых могут находиться 3 миллиона снарядов калибром 152 миллиметра.

— Некоторые заводы работают на полную мощность и в основном производят оружие и снаряды для России, — говорил он.

Где армию КНДР ждать теперь

Согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, если одна из сторон подвергнется вооружённому нападению другого государства, то ей будет оказана военная и иная помощь. Стоит напомнить, что КНДР признала итоги референдума в Крыму, а также в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

— Подавляющее большинство голосовавших поддержали вступление в РФ. Мы уважаем волю жителей, которые высказались за интеграцию в Россию, и поддерживаем позицию российского правительства по включению этих регионов в состав РФ, — заявили в МИД КНДР.

Таким образом, корейские подразделения могут быть задействованы на фронтах Специальной военной операции. Тем более что немецкая пресса уже заметила, как артиллерийские установки «Коксан» перевозят в Крым. По их мнению, это является подготовительным шагом к появлению северокорейских солдат и офицеров в Новороссии.

Что получил Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с министром обороны РФ Белоусовым. Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Син Вон Сик считает, что Северная Корея получает от России продовольствие и продукты первой необходимости. Это позволило Пхеньяну стабилизировать цены внутри страны. Он же, не приводя никаких доказательств, сказал о передаче технологий. В пример он привёл выведение на орбиту в 2023 году разведывательного спутника «Манригён-1». Кстати, первые его снимки были территории США. Космический аппарат запечатлел и Белый дом, и военные объекты, и сам Пентагон.

Но главное, что получает КНДР, — опыт ведения современных боевых действий и испытания своего оружия. Если верить израильским заявлениям, то последний раз северокорейские военные участвовали в вооружённом конфликте в 1973 году. Да и то были только лётчики. Теперь же у Ким Чен Ына есть подразделения, проверенные боями не только с ВСУ, но и иностранными наемниками, в том числе из США, присутствие которых доказано после уничтожения боевой машины пехоты Stryker в Глушковском районе.

Авторы Даниил Черных