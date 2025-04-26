На Курщине ВСУ призывали бойцов КНДР сдаваться с помощью фальшивых денег

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в Курской области боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) уговаривали бойцов КНДР сдаваться в плен. Украинские военные разбрасывали фальшивые купюры, на которых иероглифами был выведен текст, очерняющий Ким Чен Ына, Северную Корею и Россию и призывающий сложить оружие.

«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. <...> У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Александр Коц держит фальшивые купюры, который раздавали ВСУшники Фото © Telegram / Kotsnews