На Курщине ВСУ призывали бойцов КНДР сдаваться с помощью фальшивых денег
Коц: ВСУ пытались склонить бойцов КНДР к сдаче в плен с помощью фальшивых денег
ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в Курской области боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) уговаривали бойцов КНДР сдаваться в плен. Украинские военные разбрасывали фальшивые купюры, на которых иероглифами был выведен текст, очерняющий Ким Чен Ына, Северную Корею и Россию и призывающий сложить оружие.
«Корейские солдаты отличились слаженностью, дисциплиной, фатальным пренебрежением к смерти и недюжинной выносливостью. <...> У них было строгое правило — не попадать в плен живыми. И не сдаваться добровольно», — написал Коц в своём телеграм-канале.
Александр Коц держит фальшивые купюры, который раздавали ВСУшники Фото © Telegram / Kotsnews
Военкор отметил, что ни один северокорейский солдат не нарушил своей присяги и союзнических обязательств. «Боевые буряты», как их в шутку и для конспирации называли наши военные, проходили обучение на полигонах и знакомились с современной тактикой боевых действий, прежде чем оказались в курском приграничье.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области. Он отметил немалую роль военнослужащих из Северной Кореи в данной операции. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в освобождении и уверила, что Россия никогда этого не забудет.