Герасимов оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области
Герасимов: Бойцы из КНДР в Курской области проявили стойкость и героизм
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ, отметил немалую роль военнослужащих из Северной Кореи в данной операции. Встреча состоялась по видео-конференц-связи.
«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ», — сказал Герасимов.
Он отметил, что северокорейские военнослужащие, сражаясь плечом к плечу с российскими солдатами против украинского вторжения, проявили высокий профессионализм, стойкость и героизм.
Напомним, ранее Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент подчеркнул необходимость признания действий украинских военнослужащих и иностранных наёмников, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения на территории РФ, актами терроризма.