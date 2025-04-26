Герасимов оценил вклад военных из КНДР в освобождении Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, докладывая президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ, отметил немалую роль военнослужащих из Северной Кореи в данной операции. Встреча состоялась по видео-конференц-связи.



«Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки ВСУ», — сказал Герасимов.

Он отметил, что северокорейские военнослужащие, сражаясь плечом к плечу с российскими солдатами против украинского вторжения, проявили высокий профессионализм, стойкость и героизм.