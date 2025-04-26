Герасимов назвал число потерь ВСУ в освобождённой Курской области
Герасимов: В ходе боёв в Курской области ВСУ потеряли более 76 тысяч солдат
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В ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
«Общие потери ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.
Также в ходе сражений противник потерял свыше 7,7 тысячи единиц военной техники, добавил Герасимов.
Напомним, ранее Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент подчеркнул необходимость признания действий украинских военнослужащих и иностранных наёмников, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения на территории РФ, актами терроризма. Кроме того, Герасимов рассказал о переломном моменте в ходе боёв за Курскую область.