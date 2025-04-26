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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:10

Герасимов назвал число потерь ВСУ в освобождённой Курской области

Герасимов: В ходе боёв в Курской области ВСУ потеряли более 76 тысяч солдат

Обложка © Gettyimages / John Moore

Обложка © Gettyimages / John Moore

В ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Общие потери ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.

Также в ходе сражений противник потерял свыше 7,7 тысячи единиц военной техники, добавил Герасимов.

Напомним, ранее Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент подчеркнул необходимость признания действий украинских военнослужащих и иностранных наёмников, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения на территории РФ, актами терроризма. Кроме того, Герасимов рассказал о переломном моменте в ходе боёв за Курскую область.

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Наталья Демьянова
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