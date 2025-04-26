Герасимов назвал число потерь ВСУ в освобождённой Курской области

В ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

«Общие потери ВСУ составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше», — сказал он, докладывая президенту РФ Владимиру Путину.