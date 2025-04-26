«Оборона ВСУ обрушилась»: Герасимов рассказал о переломном моменте в ходе боёв за Курскую область

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 марта ознаменовало начало наиболее активной фазы операции в Курской области. По его словам, операция с «трубой» в этом регионе привела к краху обороны украинских войск.

«В результате наступательных действий соединений и воинских частей группировки «Курск» одновременно на всех направлениях, а также прорыва в тыл противника силами подземного десанта в составе добровольческого формирования «Ветераны», личного состава 11-й десантно-штурмовой бригады, 30-го мотострелкового полка и отряда специального назначения «Ахмат» по трубе газотранспортной системы оборона ВСУ обрушилась», — сказал Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

Глава Генштаба заявил о неорганизованном отходе украинских сил, что привело к потере значительной территории – площадь вклинения уменьшилась в 2,5 раза всего за пять дней.