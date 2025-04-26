Путин заявил о важном значении разгрома ВСУ в Курской области

Успешное освобождение Курской области от украинских вооружённых сил открывает перед российскими войсками новые возможности для продвижения на других направлениях фронта и ускоряет крах неонацистского режима. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Путину доложили об освобождении Курской области. Видео © Кремль

«Полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — добавил глава государства.