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Опубликовано 26 апреля 2025, 10:51

Путин заявил о важном значении разгрома ВСУ в Курской области

Путин: Разгром ВСУ под Курском приближает победу над неонацистским режимом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Успешное освобождение Курской области от украинских вооружённых сил открывает перед российскими войсками новые возможности для продвижения на других направлениях фронта и ускоряет крах неонацистского режима. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Путину доложили об освобождении Курской области. Видео © Кремль

«Полный разгром противника в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — добавил глава государства.

Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему, президенту РФ Владимиру Путину. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. В этот день были зафиксированы первые атаки и прорывы на приграничных территориях, включая районы Суджи и Коренево. Армия Украины понесла огромные потери.

ВСУ потеряли в Курской области уже свыше 74 тысяч солдат
ВСУ потеряли в Курской области уже свыше 74 тысяч солдат
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Оксана Попова
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