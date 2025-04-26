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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:00

«Поздравляю с победой»: Путин поблагодарил бойцов за разгром ВСУ в Курском приграничье

Путин поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в Курской области

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил и поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил Российской Федерации за полный разгром противника в Курской области. Глава государства отметил мужество и героизм бойцов на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Путин поблагодарил бойцов за разгром ВСУ в курском приграничье. Видео © Кремль

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — сказал президент России.

Путин заявил о важном значении разгрома ВСУ в Курской области
Путин заявил о важном значении разгрома ВСУ в Курской области

Напомним, что Армия России полностью освободила Курскую область. Операция по освобождению региона от украинских неонацистов была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом Путину об освобождении курского приграничья.

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Алена Пенчугина
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