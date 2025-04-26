«Поздравляю с победой»: Путин поблагодарил бойцов за разгром ВСУ в Курском приграничье

Российский лидер Владимир Путин поздравил и поблагодарил весь личный состав Вооружённых сил Российской Федерации за полный разгром противника в Курской области. Глава государства отметил мужество и героизм бойцов на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — сказал президент России.