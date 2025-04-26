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Опубликовано 26 апреля 2025, 10:55

Кремль опубликовал видео с докладом Путину об освобождении Курской области

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова, сообщившего о завершении операции по освобождению Курской области. Видеозапись была опубликована в официальном телеграм-канале Кремля.

Путин выступает на совещании с Герасимовым. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — заявил российский лидер.

Встреча прошла в субботу по видео-конференц-связи.

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Напомним, ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Президент подчеркнул необходимость признания действий украинских военнослужащих и иностранных наёмников, обвиняемых в преступлениях против гражданского населения на территории РФ, актами терроризма.

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Мария Любицкая
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