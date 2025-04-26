Кремль опубликовал видео с докладом Путину об освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Герасимова, сообщившего о завершении операции по освобождению Курской области. Видеозапись была опубликована в официальном телеграм-канале Кремля.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — заявил российский лидер.