«Никогда не забудем»: Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в Курском приграничье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в освобождении Курской области. Она уверила, что Россия никогда этого не забудет.

«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написала дипломат в своём телеграм-канале.