«Никогда не забудем»: Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в Курском приграничье
Захарова: РФ не забудет помощи друзей из КНДР в освобождении Курской области
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в освобождении Курской области. Она уверила, что Россия никогда этого не забудет.
«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написала дипломат в своём телеграм-канале.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцы КНДР сражались рядом с российскими военнослужащими в Курской области. Напомним, что Армия России полностью освободила курское приграничье, с успехом завершив операцию.