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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:22
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«Никогда не забудем»: Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в Курском приграничье

Захарова: РФ не забудет помощи друзей из КНДР в освобождении Курской области

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила друзей из КНДР за помощь в освобождении Курской области. Она уверила, что Россия никогда этого не забудет.

«Герасимов сообщил, что бойцы КНДР, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, показали стойкость и героизм. Никогда мы не забудем наших друзей», — написала дипломат в своём телеграм-канале.

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Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что бойцы КНДР сражались рядом с российскими военнослужащими в Курской области. Напомним, что Армия России полностью освободила курское приграничье, с успехом завершив операцию.

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Алена Пенчугина
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