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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 14:34
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«Россию нельзя победить»: Кадыров рассказал, что последует за освобождением Курщины

Кадыров: Успехи ВС РФ в Курской области повторятся и на других участках фронта

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался о полном освобождении Курской области от ВСУ. Он выразил уверенность, что российские войска смогут добиться таких же успехов и на других направлениях.

«Планы киевского режима в очередной раз потерпели полный крах. Благодаря решительным действиям, проявленной отваге и полной самоотдаче каждого российского бойца вражеские цели были сорваны. <...> Уверен, что аналогичные результаты будут и на остальных участках фронта», — написал чеченский лидер в телеграм-канале.

Кадыров особо отметил роль операции «Поток» в освобождении Курской области, подчеркнув, что ключевую роль в ней сыграли ударные группы, действовавшие при поддержке спецназа «Ахмат». Он рассказал, что бойцы проникли в тыл врага через газотранспортную систему. Глава Чечни также выразил восхищение храбростью и целеустремленностью всех военнослужащих, сражавшихся на передовой.

В заключении Кадыров подчеркнул, что эта яркая победа станет незабываемым символом отваги и героизма солдат, которые в очередной раз доказали, что «Россию нельзя победить».

В освобождённой Курской области ищут оставшихся бойцов ВСУ
В освобождённой Курской области ищут оставшихся бойцов ВСУ

Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область, о чём доложил президенту России Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов. Глава государства высоко оценил работу отдельных подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за решающий вклад в разгром противника.

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Мария Любицкая
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