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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 14:03
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В освобождённой Курской области ищут оставшихся бойцов ВСУ

МО: В Курской области ищут одиночных бойцов ВСУ, пытающихся скрыться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

В освобождённой Курской области бойцы Российской Армии ищут оставшихся на территории России служащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Украинские солдаты могут попытаться скрыться. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — указали в министерстве.

Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область. Операция по зачистке региона от вражеских формирований была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Российский лидер также отметил эффективную работу некоторых подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в регионе.

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Полина Никифорова
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