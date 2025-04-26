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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 11:23
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Путин назвал подразделения, которые зачистили Курскую области от ВСУ

Путин отметил эффективную работу некоторых подразделений в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Президент России Владимир Путин отметил подразделения, которые наиболее эффективно действовали в Курской области. Территорию от ВСУ зачистили 76-я дивизия ВДВ и её 234-й, 237-й, 104-й десантно-штурмовый полки, а также 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й, 137-й и 51-й парашютно-десантный полки. Об этом глава государства заявил на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым

«Валерий Васильевич, на протяжении нескольких месяцев вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области и отмечали наши наиболее эффективно действовавшие подразделения. Не могу не назвать их сегодня ещё раз», — подчеркнул президент.

Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Лидер России назвал действия ВСУ под Курском полным провалом киевской авантюры. По словам Герасимова, в ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат.

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Полина Никифорова
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