Путин назвал подразделения, которые зачистили Курскую области от ВСУ
Путин отметил эффективную работу некоторых подразделений в Курской области
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Президент России Владимир Путин отметил подразделения, которые наиболее эффективно действовали в Курской области. Территорию от ВСУ зачистили 76-я дивизия ВДВ и её 234-й, 237-й, 104-й десантно-штурмовый полки, а также 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й, 137-й и 51-й парашютно-десантный полки. Об этом глава государства заявил на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым
«Валерий Васильевич, на протяжении нескольких месяцев вы регулярно докладывали мне о ситуации в Курской области и отмечали наши наиболее эффективно действовавшие подразделения. Не могу не назвать их сегодня ещё раз», — подчеркнул президент.
Напомним, начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Лидер России назвал действия ВСУ под Курском полным провалом киевской авантюры. По словам Герасимова, в ходе боёв в Курской области украинская армия потеряла более 76 тысяч солдат.