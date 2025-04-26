Путин назвал подразделения, которые зачистили Курскую области от ВСУ

Президент России Владимир Путин отметил подразделения, которые наиболее эффективно действовали в Курской области. Территорию от ВСУ зачистили 76-я дивизия ВДВ и её 234-й, 237-й, 104-й десантно-штурмовый полки, а также 106-я воздушно-десантная дивизия и её 119-й, 137-й и 51-й парашютно-десантный полки. Об этом глава государства заявил на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым