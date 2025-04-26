Путин заявил о полном провале киевской авантюры в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери в Курской области, авантюра Киева полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также отметил, что колоссальные потери отразятся на линии фронта. Об этом Путин сказал, комментируя доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о полном освобождении Курской области.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащенных в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно отразятся на всей линии боевого соприкосновения», — заявил лидер России.