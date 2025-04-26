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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 11:51

Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ

По информации 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», российский флаг установлен в Горнале. Этот населённый пункт был последним в Курской области, где ещё находились подразделения ВСУ.

Российский флаг воздвигнут в селе Горналь. Видео © Telegram / Kotsnews

О поднятии флага сообщил начальник штаба полка с позывным Мангуст, отметив, что украинские формирования окончательно вытеснены из региона. По его словам, поднятие флага в ознаменование освобождения этого пункта символизирует завершение освобождения всей Курской области.

«В ознаменование освобождения последнего населённого пункта Горналь был поднят флаг РФ, это свидетельствует об освобождении Курской области», — заявил Мангуст в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область. Операция по зачистке региона от вражеских формирований была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Российский лидер также отметил эффективную работу некоторых подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в регионе.

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Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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