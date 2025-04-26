Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ

По информации 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», российский флаг установлен в Горнале. Этот населённый пункт был последним в Курской области, где ещё находились подразделения ВСУ.

Российский флаг воздвигнут в селе Горналь. Видео © Telegram / Kotsnews

О поднятии флага сообщил начальник штаба полка с позывным Мангуст, отметив, что украинские формирования окончательно вытеснены из региона. По его словам, поднятие флага в ознаменование освобождения этого пункта символизирует завершение освобождения всей Курской области.