Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ
По информации 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север», российский флаг установлен в Горнале. Этот населённый пункт был последним в Курской области, где ещё находились подразделения ВСУ.
Российский флаг воздвигнут в селе Горналь. Видео © Telegram / Kotsnews
О поднятии флага сообщил начальник штаба полка с позывным Мангуст, отметив, что украинские формирования окончательно вытеснены из региона. По его словам, поднятие флага в ознаменование освобождения этого пункта символизирует завершение освобождения всей Курской области.
«В ознаменование освобождения последнего населённого пункта Горналь был поднят флаг РФ, это свидетельствует об освобождении Курской области», — заявил Мангуст в беседе с РИА «Новости».
Напомним, что сегодня российские войска полностью освободили Курскую область. Операция по зачистке региона от вражеских формирований была успешно завершена. Кремль опубликовал видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Российский лидер также отметил эффективную работу некоторых подразделений в Курской области и поблагодарил военнослужащих за полный разгром противника в регионе.
Telegram / Минобороны России