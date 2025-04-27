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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 00:15
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Появилось фото северокорейских солдат, которые освобождали Курскую область

Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр

Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр

Появилось фото северокорейских военных, которые внесли вклад в освобождение Курской области от украинских боевиков. Снимком поделился военный корреспондент из Бурятии Александр Гармаев.

В кадр попали шесть военнослужащих КНДР. На касках иностранных бойцов красуются георгиевские ленты.

«Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области», — гласит подпись к изображению.

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Об участии северокорейских военных в СВО на стороне России 26 апреля официально объявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам генерала, они оказали «значительную помощь» в разгроме курской группировки ВСУ и показали высокий профессионализм.

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Тимур Хингеев
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