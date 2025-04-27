Появилось фото северокорейских солдат, которые освобождали Курскую область
Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр
Появилось фото северокорейских военных, которые внесли вклад в освобождение Курской области от украинских боевиков. Снимком поделился военный корреспондент из Бурятии Александр Гармаев.
В кадр попали шесть военнослужащих КНДР. На касках иностранных бойцов красуются георгиевские ленты.
«Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области», — гласит подпись к изображению.
Об участии северокорейских военных в СВО на стороне России 26 апреля официально объявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам генерала, они оказали «значительную помощь» в разгроме курской группировки ВСУ и показали высокий профессионализм.