Появилось фото северокорейских солдат, которые освобождали Курскую область

Появилось фото северокорейских военных, которые внесли вклад в освобождение Курской области от украинских боевиков. Снимком поделился военный корреспондент из Бурятии Александр Гармаев.

В кадр попали шесть военнослужащих КНДР. На касках иностранных бойцов красуются георгиевские ленты.

«Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области», — гласит подпись к изображению.