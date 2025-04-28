Путин отметил доблесть северокорейских солдат при разгроме ВСУ под Курском
Путин поблагодарил Армию КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области
Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр
Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.
«Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», – подчеркнул российский президент.
По убеждению Путина, российский народ никогда не забудет подвига бойцов спецназа Северной кореи и будет всегда чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию. Он выразил уверенность в том, что две страны навсегда связаны узами дружбы и добрососедство. По мнению главы государства, сотрудничество между РФ И КНДР, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.
Путин также уточнил, что подразделения Армии КНДР принимали участие в боевых действиях под Курском в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьёй 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на Россию или Северную корею, объяснил президент.
КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области 28 апреля. А первым об участии северокорейских солдат в операции ещё 26 числа заявил начгенштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках.