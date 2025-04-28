Путин отметил доблесть северокорейских солдат при разгроме ВСУ под Курском

Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.

«Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», – подчеркнул российский президент.

По убеждению Путина, российский народ никогда не забудет подвига бойцов спецназа Северной кореи и будет всегда чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию. Он выразил уверенность в том, что две страны навсегда связаны узами дружбы и добрососедство. По мнению главы государства, сотрудничество между РФ И КНДР, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.