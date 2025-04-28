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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 06:07
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Путин отметил доблесть северокорейских солдат при разгроме ВСУ под Курском

Путин поблагодарил Армию КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр

Солдаты КНДР в Курской области. Обложка © Telegram / Гармаев Александр

Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Телеграмма главы государства появилась на сайте Кремля.

«Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой», – подчеркнул российский президент.

По убеждению Путина, российский народ никогда не забудет подвига бойцов спецназа Северной кореи и будет всегда чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию. Он выразил уверенность в том, что две страны навсегда связаны узами дружбы и добрососедство. По мнению главы государства, сотрудничество между РФ И КНДР, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Путин также уточнил, что подразделения Армии КНДР принимали участие в боевых действиях под Курском в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между странами от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьёй 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооружённого нападения на Россию или Северную корею, объяснил президент.

Ким Чен Ын назвал героями военных КНДР, которые освобождали Курскую область
Ким Чен Ын назвал героями военных КНДР, которые освобождали Курскую область

КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области 28 апреля. А первым об участии северокорейских солдат в операции ещё 26 числа заявил начгенштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках.

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Андрей Бражников
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