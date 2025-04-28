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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 22:54
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Ким Чен Ын назвал героями военных КНДР, которые освобождали Курскую область

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Ким Чен Ын. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался об участии военных КНДР в операции по освобождению Курской области. Он назвал отправку солдат и офицеров своей страны на подмогу России «священной миссией», которая укрепит дружбу Москвы и Пхеньяна. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Все те, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины. Вскоре в нашей столице будет воздвигнут памятник боевым подвигам в честь геройства гордых сынов КНДР, а к могилам павших воинов будут возложены цветы», — объявил политик.

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КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области 28 апреля. А первым об участии северокорейских солдат в операции ещё 26 числа заявил начгенштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках.

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Лия Мурадьян
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