Ким Чен Ын назвал героями военных КНДР, которые освобождали Курскую область

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высказался об участии военных КНДР в операции по освобождению Курской области. Он назвал отправку солдат и офицеров своей страны на подмогу России «священной миссией», которая укрепит дружбу Москвы и Пхеньяна. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).