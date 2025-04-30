Раскрыты потери среди солдат КНДР в боях под Курском
Reuters: Около 600 солдат КНДР погибли в боях на территории Курской области
Около 600 солдат КНДР погибли в боях на территории Курской области. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Около 600 военнослужащих КНДР погибли в боях на территории Курской области. По данным Reuters, ссылающегося на разведку Южной Кореи, всего в Россию было отправлено 15 000 северокорейских солдат.
Общие потери КНДР, включая раненых и погибших, по оценкам политиков Южной Кореи, достигли 4700 человек. При этом они отметили, что за последние полгода северокорейские войска заметно улучшили свои боевые навыки, осваивая современное вооружение, в частности беспилотники.
Член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ли Сон Гвон указал, что участие в конфликте позволило КНДР повысить боеспособность, а их военные стали менее «некомпетентными» благодаря опыту применения нового оружия. В обмен на участие в боевых действиях Пхеньян получил от России техническую поддержку, включая технологии для спутников-шпионов, беспилотников и зенитных ракет, сообщили южнокорейские источники.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил их немалую роль и смелость в данной операции. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку военных в Россию «священной миссией», направленной на укрепление двусторонних связей.