Раскрыты потери среди солдат КНДР в боях под Курском

Около 600 военнослужащих КНДР погибли в боях на территории Курской области. По данным Reuters, ссылающегося на разведку Южной Кореи, всего в Россию было отправлено 15 000 северокорейских солдат.

Общие потери КНДР, включая раненых и погибших, по оценкам политиков Южной Кореи, достигли 4700 человек. При этом они отметили, что за последние полгода северокорейские войска заметно улучшили свои боевые навыки, осваивая современное вооружение, в частности беспилотники.