«Мотивированы идеологически»: Раскрыты особенности подготовки элитного спецназа КНДР
Профессор Подберёзкин: Спецназ КНДР готов был биться за Россию до последнего
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При освобождении Курской области от ВСУ спецназ КНДР готов был биться за Россию до последнего, уверен профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. По словам эксперта, это элитные войска, которые не уступают аналогичным формированиям из других стран.
«Это 200-тысячный корпус. Там минимальная профессиональная подготовка – 7 лет. И те люди, которые сюда приехали — это профессиональные специалисты. Они мотивированы идеологически и материально», — приводит kp.ru слова специалиста.
Он также подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что у спецназа КНДР несколько раз в год проходят артиллерийские стрельбы. Те северокорейские солдаты, которые участвовали в боях под Курском, впервые получили реальный боевой опыт, однако их профессиональная подготовка была на очень высоком уровне, заключил профессор.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. Кроме того, в Госдуме допустили подготовку солдат КНДР к новым задачам на СВО.