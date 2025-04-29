«Мотивированы идеологически»: Раскрыты особенности подготовки элитного спецназа КНДР

При освобождении Курской области от ВСУ спецназ КНДР готов был биться за Россию до последнего, уверен профессор МГИМО Алексей Подберёзкин. По словам эксперта, это элитные войска, которые не уступают аналогичным формированиям из других стран.

«Это 200-тысячный корпус. Там минимальная профессиональная подготовка – 7 лет. И те люди, которые сюда приехали — это профессиональные специалисты. Они мотивированы идеологически и материально», — приводит kp.ru слова специалиста.