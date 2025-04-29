Песков допустил, что Путин может наградить военных КНДР за помощь под Курском

Президент России Владимир Путин может наградить военных из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ. Такого варианта не исключил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — сказал он журналистам.