Песков допустил, что Путин может наградить военных КНДР за помощь под Курском
Военные КНДР в Пхеньяне. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин может наградить военных из КНДР, участвовавших в освобождении Курской области от ВСУ. Такого варианта не исключил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Пока мне не известно об этих планах, но этого нельзя исключать», — сказал он журналистам.
Напомним, после полного освобождения Курской области Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в этой операции. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках, а Минобороны распространило видео с их боевой подготовкой. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки ВСУ в Курской области, отметив героизм корейских воинов.