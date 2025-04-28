Опубликованы кадры подготовки солдат из КНДР, участвовавших в курской операции
Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении территории Курской области. Кадры публикует телеканал «Звезда».
Боевая подготовка северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении территории Курской области. Видео © Телеканал «Звезда»
Напомним, Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Он отдал должное героизму корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную.