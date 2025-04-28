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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 09:46
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Опубликованы кадры подготовки солдат из КНДР, участвовавших в курской операции

Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении территории Курской области. Кадры публикует телеканал «Звезда».

Боевая подготовка северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении территории Курской области. Видео © Телеканал «Звезда»

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Не сдаются в плен, охотятся на дроны и презирают смерть: как воевали бойцы КНДР в Курской области

Напомним, Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейских военных в освобождении Курской области. Позже в Сети появились кадры союзных бойцов с георгиевскими лентами на касках. Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Народной Армии КНДР за участие в разгроме группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Он отдал должное героизму корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную.

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Телеканал «Звезда»

Александра Вишнякова
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