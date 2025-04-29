«Элитные подразделения»: Раскрыта судьба военных КНДР после освобождения Курской области

Военнослужащие из КНДР, которые вместе с Армией России освободили Курскую область от украинских оккупантов, не будут принимать участие в СВО на Донбассе. Они вернутся на родину, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он напомнил, что Северная Корея признала суверенитет России над новыми регионами. Однако участие солдат из КНДР в боях за освобождение Курской области от ВСУ осуществлялось в рамках договора о стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Документ, по словам эксперта, предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.