«Элитные подразделения»: Раскрыта судьба военных КНДР после освобождения Курской области
Эксперт Дандыкин: Военные из КНДР не будут участвовать в СВО на Донбассе
Флаг КНДР. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Katherine Welles
Военнослужащие из КНДР, которые вместе с Армией России освободили Курскую область от украинских оккупантов, не будут принимать участие в СВО на Донбассе. Они вернутся на родину, полагает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он напомнил, что Северная Корея признала суверенитет России над новыми регионами. Однако участие солдат из КНДР в боях за освобождение Курской области от ВСУ осуществлялось в рамках договора о стратегическом партнёрстве между двумя государствами. Документ, по словам эксперта, предполагает оказание военной помощи в случае нападения на одну из сторон.
«В Курской области были самые элитные подразделения северокорейской армии <...> Ну и самое главное, они получили опыт ведения современных боевых действий, изучили тактику и новейшие технологии, включая беспилотники и всё остальное. То есть они сделали и получили всё, что могли, поэтому теперь могут вернуться домой», — отметил собеседник Инфо24.
Напомним, ранее КНДР официально подтвердила участие своих военных в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил их, отметив, что они храбро сражались плечом к плечу с российскими воинами. В свою очередь лидер КНДР Ким Чен Ын назвал отправку бойцов «священной миссией», которая укрепит дружбу двух стран. В Госдуме отметили, что северокорейские военные проявили себя с лучшей стороны в боях под Курском.