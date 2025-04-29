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Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 10:41
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Участник СВО рассказал, что бойцы из КНДР оказались похожи на вагнеровцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Северокорейские бойцы, участвовавшие в боях под Курском, по своей выучке и поведению напомнили российских бойцов из бывшей ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил офицер, принимающий участие в СВО, пожелавший сохранить анонимность. Его слова приводит портал «Новороссия».

По словам военнослужащего, особенно поразило упорное нежелание северокорейцев сдаваться — черта, которую он отметил как общую с «вагнеровцами». Кроме того, между бойцами из КНДР и бывшими участниками ЧВК, по его словам, быстро установился контакт и даже дружеские отношения.

«Они очень похожи на наших бывших «вагнеровцев», у которых было принято носить гранату «на случай плена». Кстати, в общении наши «музыканты» сразу приняли их как равных», — рассказал офицер.

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Ранее КНДР официально подтвердила участие своих военнослужащих в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин выразил благодарность северокорейским бойцам, подчеркнув их мужество и то, что они сражались наравне с российскими военными. Лидер КНДР Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал отправку солдат «священной миссией», призванной укрепить союз двух государств. В Государственной думе отметили, что бойцы из КНДР проявили себя достойно в ходе боевых действий под Курском.

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Марина Фещенко
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