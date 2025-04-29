Участник СВО рассказал, что бойцы из КНДР оказались похожи на вагнеровцев

Северокорейские бойцы, участвовавшие в боях под Курском, по своей выучке и поведению напомнили российских бойцов из бывшей ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил офицер, принимающий участие в СВО, пожелавший сохранить анонимность. Его слова приводит портал «Новороссия».

По словам военнослужащего, особенно поразило упорное нежелание северокорейцев сдаваться — черта, которую он отметил как общую с «вагнеровцами». Кроме того, между бойцами из КНДР и бывшими участниками ЧВК, по его словам, быстро установился контакт и даже дружеские отношения.