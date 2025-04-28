Бойцов батальона «Восток» удивил фатализм военных из КНДР
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Бойцы из Северной Кореи, принимавшие участие в контрнаступлении в Курской области, действовали с поразительной механистичностью и явным фатализмом. Об этом рассказали участники специальной военной операции (СВО) из батальона «Восток».
По словам военнослужащих, северокорейские солдаты продвигались вперед с холодной решимостью до тех пор, «пока не иссякали силы».
«Как только одна волна наступающих выдыхалась, сразу же поднималась следующая, столь же методичная и обреченная. Чем можно вдохновить людей на такие действия перед лицом почти неизбежной смерти? Наверное, чем-то, что для них ценнее собственной жизни», — отметили в батальоне, размышляя о поведении северокорейских бойцов.
Официально участие бойцов КНДР в операции по освобождению Курской области ранее подтвердили российские власти. Президент Владимир Путин выразил благодарность Пхеньяну, лидеру КНДР Ким Чен Ыну и военнослужащим Корейской народной армии за поддержку, отметив, что «корейские друзья» пришли на помощь России из чувства солидарности и справедливости.